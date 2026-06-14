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Kaynak: AA / DHA / İHA

Görevi başında şehit düşen Polis Memuru Tayfun Baş'ın acı haberi, güvenlik camiasını ve vatandaşları yasa boğdu.

BAKAN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit polis için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Gürlek, mesajında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Memuru Tayfun Baş'ın görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN GÖREV YAPIYORDU"

Bakan Gürlek, paylaşımında şehit polisin milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Mesajında, Tayfun Baş'a Allah'tan rahmet dileyen Gürlek, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Polis Teşkilatı'na başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN ŞEHADET HABERİ

Görevi başında şehit olan Tayfun Baş için birçok kurum ve yetkili de taziye mesajları yayımlarken, polis teşkilatında büyük üzüntü yaşandığı belirtildi.

Şehit polis memurunun fedakarlığı ve görev aşkı, yayımlanan mesajlarda bir kez daha vurgulanırken, Türk milleti tarafından minnetle anıldığı ifade edildi.