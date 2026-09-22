Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD’de Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yargı reformu kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Gürlek, özellikle ticari uyuşmazlıkların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu kapsamında refakat eden Gürlek, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey’de düzenlenen Küresel İş Zirvesi’ne katıldı.

SonTV'nin haberine göre, zirvede hukuk, yatırım ortamı ve ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalar ele alındı.

TİCARİ DAVALAR İÇİN 12. YARGI PAKETİ DETAYI

Gürlek, iş dünyasının ticari davaların makul sürede tamamlanmasına yönelik beklentilerinin önemsendiğini belirtti.

Bu kapsamda ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğinin artırılması ve davaların daha hızlı sonuçlandırılması amacıyla yapılan düzenlemeleri aktaran Gürlek, ticari davaların hızlandırılması için 12. Yargı Paketi kapsamında çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Bakan Gürlek, iş insanlarından bazı ticari davaların makul sürede tamamlanmadığı yönünde talepler aldıklarını ifade ederek, bu davaların hızlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

HAKİMLER İÇİN “HEDEF SÜRE” UYGULAMASI

Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında hâkimler için hedef süre uygulamasına da dikkat çeken Gürlek, davaların belirlenen süreler içerisinde tamamlanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Gürlek, iş insanlarının zamanlarını adliye koridorlarında değil, iş yerlerinde geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK

Gürlek, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve yatırımcıların hukuki süreçlerde karşılaşabileceği sorunların azaltılması amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Türkiye’ye sermaye girişinin kolaylaştırılması ve yatırımcıların hukuk alanında zorluk yaşamaması amacıyla bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Gürlek, hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu ve gelişen üretim kapasitesiyle bölgesel bir yönetim ve operasyon merkezi olma potansiyeline dikkat çekti.

Adalet Bakanı Gürlek, hukuk alanında gerçekleştirilen reformlarla bu potansiyelin daha da güçlendirileceğini belirterek, yatırım ortamını güçlendiren, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren ve mevzuatı günün şartlarına uyarlayan adımların devam edeceğini söyledi.