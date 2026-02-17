Akın Gürlek, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajla yargı mensuplarına ve adalet teşkilatı çalışanlarına seslendi. Görev süresi boyunca hayata geçirilmesi planlanan projeleri kamuoyuyla paylaşan Gürlek, yargı sisteminin yapısal sorunlarına doğrudan müdahale edileceğini belirtti.

“ZORLUKLARI YAKINDAN BİLİYORUM”

Yaklaşık 20 yıl boyunca hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Gürlek, adalet teşkilatının karşı karşıya kaldığı iş yükünü ve sahadaki zorlukları birebir bildiğini ifade etti.

Göreve başladığı ilk andan itibaren bu sorunlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, iş yükü analizlerinin yeniden yapılacağını ve norm kadro sisteminin güncelleneceğini açıkladı.

PERFORMANS VE EĞİTİM SİSTEMİ YENİLENİYOR

Bakan Gürlek, hâkim ve savcılar için uygulanan performans ölçütlerinin daha adil, objektif ve ölçülebilir hale getirileceğini vurguladı. Mesleki uzmanlaşmayı destekleyen yeni eğitim modellerinin devreye alınacağını belirten Gürlek, adalet personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılması için de somut adımlar atılacağını söyledi.

ŞEFFAFLIK VE LİYAKAT ESAS ALINACAK

Yönetim anlayışının istişare ve veriye dayalı olacağını dile getiren Gürlek, kurum içinde şeffaflığı artırmayı ve liyakati temel ilke haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Teşkilatımız içinde hakkaniyeti güçlendirmek, kurumsal aidiyeti artırmak ve mesleki itibarı daha yukarı taşımak önceliğimizdir” diyen Gürlek, bu yaklaşımın yargıya olan güveni de doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

SAVUNMA MAKAMI İÇİN AYRI BAŞLIK

Video mesajında savunma makamına da özel bir yer ayıran Gürlek, avukatların ve baroların yargı sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Savunmanın güçlendirilmesinin adalete olan güveni artıracağını belirten Gürlek, barolarla düzenli istişare mekanizmaları kurulacağını ve fiziki ile dijital altyapının geliştirilmesi için iş birliğinin artırılacağını söyledi.

YARGI TEŞKİLATININ GÜNCEL TABLOSU

Adalet teşkilatının büyük bir yapı olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, güncel personel verilerini de paylaştı. Buna göre teşkilatta:

26 bin 765 hâkim ve savcı,

96 bin 53 adalet personeli,

83 bin 929 Ceza ve Tevkifevleri Teşkilatı mensubu,

208 bin 223 avukat görev yapıyor.

Gürlek, tüm yargı unsurlarının ortak emeğiyle daha adil, daha güçlü ve güven veren bir adalet sistemi inşa edeceklerini belirterek mesajını tamamladı.