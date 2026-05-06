Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin takdiriyle YSK Başkanlığı görevine seçilen Sayın Serdar Mutta'yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçimlerin; hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesinde kritik öneme sahip YSK'da Sayın Mutta'nın hukukçu kimliği ile önemli katkılar sunacağına inanıyorum. YSK Başkanlığı görevini özveriyle yerine getiren Sayın Ahmet Yener'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu bayrak değişiminin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.