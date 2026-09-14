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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, üçüncü gün programıyla sona erdi. Kapanış programına katılmak üzere Söğüt’e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından karşılandı.

Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Yörük ve Türkmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen şenliklerin son gün programı Söğüt Tören Alanı’nda düzenlendi. Bakan Gürlek, Vali Sözer ve beraberindeki protokol üyeleri program kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi’ni de ziyaret etti.

Türbe ziyaretinde Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda dualar edilirken, ardından Bakan Gürlek tören alanına geçerek şenliklerin kapanış programına katıldı.

Bakan Gürlek: “Birkaç obadan cihan devletine ulaşan inancı yeniden hatırlıyoruz”

Tören alanında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bileciklilere selamlarını ileterek Söğüt’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürlek, “Bugün yalnızca aziz ecdadımızı yâd etmiyor, birkaç obadan cihan devletine ulaşan inancı, iradeyi ve ahlakı yeniden hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Söğüt’ün Türk dünyasının birlik ve kardeşlik anlayışının önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Gürlek, “Bu topraklardan yükselen birlik çağrısının Adriyatik’ten Türkistan’a kadar bütün gönül coğrafyamızda karşılık bulacağına inanıyorum. Söğüt’te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlemektedir” dedi.

VALİ SÖZER: “TOYUMUZ KUTLU, BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Şenliklerin tamamlanmasının ardından değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ise Söğüt’te 745 yıldır sürdürülen buluşmanın birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Sözer, “Kuruluşun otağı, dirilişin yurdu Söğüt’ümüzde 745 yıldır yaşattığımız büyük buluşmamızı bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tamamladık” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e katılımından dolayı teşekkür eden Sözer, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından Söğüt’e gelen Yörük ve Türkmenlere de teşekkür ederek, “Başta Atamız Ertuğrul Gazi olmak üzere, bizlere bu kutlu vatanı ve şanlı mirası emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Toyumuz kutlu, birliğimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun” dedi.

Üç gün boyunca çeşitli tören, kültür, sanat ve geleneksel spor etkinliklerine ev sahipliği yapan 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt’te gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.