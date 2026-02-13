Adalet Bakanı Akın Gürlek, A haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, muhalefetin İBB davalarını canlı yayınlanmasını istemesi hakkında bu davaların canlı yayınlaması ile ilgili bir düzenlemelerinin olmadığını belirterek, "Meclis iradesiyle canlı yayınlanabilir" dedi.

'MECLİS İRADESİYLE CANLI YAYINLANABİLİR'

Gürlek, "Bu davaların canlı yayınlanmasına ilişkin bir düzenlememiz yok. Meclis iradesiyle mahkeme canlı yayınlanabilir. Mahkeme salonları kesinlikle siyaset arenası değildi. Hakimler bu propagandalardan etkilenmez. Dosyadaki dellilere göre, mahkemedeki heyetin vicdani kanaatine göre karar verilir. Siyasi propaganda yeri değildir, mahkemeler bundan etkilenmez. Hakimler Türk milleti adına karar verir" sözlerini sarf etti.

