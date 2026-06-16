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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen adli süreçler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki devletin varlığını ve birliğini hedef alan bu yapıya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini” belirtti.

Yurt dışına kaçan terör örgütü üyelerinin takibinin bırakılmadığına dikkat çeken Bakan Gürlek, adaletin mutlaka yerini bulacağını ifade etti. Sürecin yakın takipçisi olduklarını belirten Gürlek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir."