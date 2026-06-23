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Kaynak: AA

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.

Faili meçhul dosyalar tek tek yeniden inceleniyor

Gürlek, kamu vicdanını yaralayan dosyaların yeniden ele alındığını ve adaletin sağlanması için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.

Bu kapsamda Ağrı ve Batman’daki iki ayrı dosyada önemli ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Ağrı’daki Nesim Bayram dosyasında yeni deliller

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada:

HTS ve baz istasyonu kayıtları yeniden analiz edildi

Yeni tanık beyanları değerlendirildi

Elde edilen teknik deliller doğrultusunda şüphelilere ulaşıldı

Yaklaşık 13 yıldır çözülemeyen dosya kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Batman’daki Evindar Tığrak dosyasında adli süreç başladı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise:

HTS ve PTS kayıtları incelendi

Kriminal laboratuvar bulguları değerlendirildi

Araç üzerindeki biyolojik izler analiz edildi

Tanık beyanları ve teknik veriler birleştirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda sorumluların adalet önüne çıkarılması için adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

“Kayıp dosyaları aydınlatmaya kararlıyız”

Adalet Bakanı Gürlek, faili meçhul dosyaların çözülmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Ailelerin yüreğinde yıllardır süren yaraları dindirmek, hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”