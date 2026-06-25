Tarih boyunca insanlığın karşılaştığı en büyük doğal felaketlerin başında depremler geliyor. Küresel ölçekte her sene ortalama 20 bin sismik hareketlilik tespit edilirken, bu sarsıntıların yaklaşık 16’sı 7 ve daha yüksek bir büyüklükte gerçekleşiyor. Deniz tabanında yaşanan bu devasa sarsıntılar, oluşturdukları dev dalgalarla (tsunami) kıyı şeritlerinde çok ciddi tahribatlara yol açabiliyor.
Adaları yerinden oynatan güç: Dünyanın gördüğü en büyük 10 deprem
Kıtaları kaydıran, günleri kısaltan ve yeryüzünün çehresini sonsuza dek değiştiren devasa sarsıntılar... Tarihin kaydettiği en şiddetli 10 deprem, sadece şehirleri yıkmakla kalmadı; adaların yerini değiştirdi ve Dünya’nın eksenini oynattı.Kaynak: Diğer
Listede yer alan devasa sarsıntılar, yerkürenin ekseninde santimetrelik kaymalara neden olacak kadar büyük bir enerji açığa çıkardı.
Sabah'ta yer alan habere göre, bu depremler o kadar güçlüydü ki, büyük kara parçalarını ve adaları metrelerce hareket ettirdi.
Sarsıntıların ardından gelen dev tsunami dalgaları, kıyı kentlerini tamamen yutarak coğrafyayı adeta yeniden şekillendirdi.
İşte tüm bu ezber bozan etkileriyle, dünya tarihinin kaydedilmiş en büyük ilk 10 depremi...
10.HİNT OKYANUSU DEPREMİ, ENDONEZYA - 2012
11 Nisan 2012 tarihinde Endonezya'nın Banda Aceh kenti açıklarında meydana gelen 8,6 büyüklüğndeki bu deprem, şimdiye kadar kaydedilmiş olan en güçlü "yatay kırıklı" (strike-slip) deprem olarak tanımlanıyor.
Hemen ardından meydana gelen 8,2'lik bir artçı sarsıntısı da yaşayan Endonezya'yı tsunami korkusu da sarmış olsa da beklenen büyük dalgalar oluşmadı.
9.ALEUT ADALARI DEPREMİ, ABD - 1946
1 Nisan 1946'da Kuzey Pasifik'teki Aleut Adaları açıklarında 8,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı zamanda bu deprem saatte 800 km hızla ilerleyen tsunami dalgaları oluşturdu.
Dalga yalnızca 5 saat içerisinde Hawaii'ye kadar ulaştı ve burada 159 kişinin ölümüne neden oldu. Unimak Adası'nda 42 metreye kadar ulaşan dalgalar da kayda geçti. Hatta Antarktika kıyılarında bile tsunami izleri tespit edildi.
8.ASSAM-TİBET DEPREMİ, HİNDİSTAN - 1950
15 Ağustos 1950'de Hindistan'ın Assam eyaleyi ile Tibet arasında meydana gelen kara depremi, tarihe karada kaydedilen en güçlü sarsıntı olarak geçti.
Hint ve Avrasya levhalarının çarpışması sonucu oluşan bu deprem, hem Hindistan hem de Tibet'Te büyük yıkımlar meydana getirdi.
Hindistan'da 70 köy bu depremin ardından tamamen yıkıldı. Toplamda 4 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
7.RAT ADASI DEPREMİ, ALASKA - 1965
Aleut Adaları zincirinin bir parçası olan Rat Adası açıklarında 1965 yıllarında meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki deprem, büyük bit tsunamiye neden oldu. Dünya eksenini bile santim santim kaydırdı! İşte dünyada kaydedilen en büyük 10 deprem304 kilometre uzaklıktaki Shemya Adası'nda 10 metrelik dalgalar kaydedildi. Hawaii kıyılarında ise dalga yüksekliği 1 metreye kadar ulaştı. Bölgedeki nüfusun seyrek olması sayesinde can kaybı sınırlı tutuldu.
6.CONCEPCION DEPREMİ, ŞİLİ - 2010
27 Şubat 2010'da Şili'nin orta kıyılarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 dakika kadar sürdü. Özellikle Concepcion ve çevresinde hissedildi.
Daha önce 1939, 1953 ve 1960'ta da büyük depremler yaşamış olan Şili, bir kez daha bğyğk bir yıkımla karşılaştı. Deniz altı kırığı nedeniyle tsunami uyarıları yayıldı ve Japonya'dan Kaliforniya'ya kadar 53 ülke alarma geçti.
5. SEVERO-KURİLSK DEPREMİ, RUSYA - 1952
4 Kasım 1952'de Rusya'nın Kuril Adaları'nda meydana gelen 9 büyüklüğündeki bu deprem, Severo-Kurilsh kentinin neredeyse tamamını yerle bir etti.
İlk tsunami dalgasından sonra güvenli olduğunu sanarak evlerine dönen birçok kişi ikinci büyük dalga sonrasında hayatını kaybetti.Tahminlere göre kasabanın yarısı yaşamını yitirdi. Felaketin ardından kent daha yüksek bir yere taşınarak yeniden inşa edildi.
4.TOHOKU DEPREMİ, JAPONYA - 2011
11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğu açıklarında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki Tohoku depremi, ülkede bu zamana kadar kaydedilmiş en büyük depremdi.
72km açıklıkta meydana gelen sarsıntı, Honshu adasının 2,4 metre doğruya kaymasına sebep oldu. Dünya ekseninde ise 10-25 cm'lik bir sapmaya neden oldu. 40 metreyi aşan tsunami dalgaları, kıyı kentlerini tamamen sildi. En büyük felaketlerden biri de Fukushima Daiichi nükleer santralinde yaşandı.
Elektrik kesintisi nedeniyle soğutma sistemleri durdu ve reaktörde erime meydana geldi. Depremde 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
3.HİNT OKYANUSU DEPREMİ, ENDONEZYA - 2004
26 Aralık 2004'te Endonezya açıklarında gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki bu deprem, yeryüzünde bugüne kadar yaşanan en ölümcül doğal afetlerden biri olarak kayıtlarda yerini aldı.
Hindistan levhası ile Burma mikrolevhası arasındaki subdüksiyon hareketiyle oluşan deprem, deniz tabanında 20 metreyi aşan yükselmeye neden oldu.
Bunun sonucunda oluşan dev tsunami dalgaları 14 ülkeyi vurarak yaklaşık 228 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu depremde en çok can kaybı Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'da yaşandı.
2.ALASKA DEPREMİ, ABD - 1964
27 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki bu deprem, Kuzey Amerika'yı etkileyen en büyük sismik olay oldu. Neredeyse 1.000 km'lik bir fay hattının kırılması sonucu oluşan deprem yaklaşık olarak 5 dakika boyunca devam etti.Anchorage kentinde yollar çöktü ve altyapılar yıkıldı. Deprem sırasında tsunami dalgaları da meydana geldi. Dev dalgalar, hem Alaska kıyılarını hem de diğer Pasifik kıyılarını etkisi altına aldı.
1.VALDİVİA DEPREMİ, ŞİLİ - 1960
22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kenti yakınlarında meydana gelen bu deprem, bugüne dek ölçülmüş en büyük yer sarsıntısı olarak kayda geçti. Yaklaşık 10 dakika süren depremin büyüklüğü moment magnitüd (Mw) ölçeğine göre 9,5 olarak belirlendi.
Deprem, kıyı boyunca büyük çöküntülere yol açtı. Kırsal bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi ve ardından gelen dev tsunami dalgaları kıyı şeridinin harap olmasına yol açtı.
Yaklaşık 5 bin 700 kişi hayatını kaybettiği bu depremden 2 gün sonra, Cordón Caulle volkanı sismik faaliyetin tetiklemesiyle patladı ve 59 gün boyunca lav, buhar ve kül püskürttü.