Adaları yerinden oynatan güç: Dünyanın gördüğü en büyük 10 deprem

3.HİNT OKYANUSU DEPREMİ, ENDONEZYA - 2004

26 Aralık 2004'te Endonezya açıklarında gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki bu deprem, yeryüzünde bugüne kadar yaşanan en ölümcül doğal afetlerden biri olarak kayıtlarda yerini aldı.

Hindistan levhası ile Burma mikrolevhası arasındaki subdüksiyon hareketiyle oluşan deprem, deniz tabanında 20 metreyi aşan yükselmeye neden oldu.

Bunun sonucunda oluşan dev tsunami dalgaları 14 ülkeyi vurarak yaklaşık 228 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu depremde en çok can kaybı Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'da yaşandı.