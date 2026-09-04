Kaynak: ANKA

Adalılar, tutuklu başkanlarının serbest bırakılması ve sürecin adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi çağrısında bulundu. Büyükada Saat Meydanı, bu hafta da adalet talebiyle bir araya gelen Adalıların buluşma noktası oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Kaya’nın yanı sıra belediye personeli ve ada sakinlerinin de aralarında bulunduğu tutukluların özgürlüklerine kavuşması talebiyle düzenlenen Adalet Nöbeti, 8. haftasını geride bıraktı.

Nöbete, tutuklu ailelerinin yanı sıra çok sayıda Adalı, YENİ Parti Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır, YENİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız ve Belediye-İş Sendikası İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Sezai Akyürek katıldı.

“ADALET, HUKUK VE DEMOKRASİ İÇİN BURADAYIZ"

Nöbette konuşan YENİ Parti Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır, tutukluların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Acır, “Adalet, hukuk ve demokrasi için her hafta olduğu gibi bu hafta da Adalet Nöbeti’mizi gerçekleştiriyoruz. Bu mücadele yalnızca tutuklu yol arkadaşlarımız için değil; hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan tüm yurttaşlarımız içindir. Son tutuklumuz özgürlüğüne kavuşana kadar nöbetimiz devam edecek. Dayanışmayla, kararlılıkla ve hep birlikte!" ifadelerini kullandı, hukuki sürecin adil ve hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında, tutukluların 19 Haziran’da gerçekleştirilen şafak operasyonuyla gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı belirtilirken, sürecin adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Adalet Nöbeti’nin gelecek hafta da 10 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de Büyükada Saat Meydanı’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.