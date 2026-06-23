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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her iki belediye başkanının da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet almak" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmalar nedeniyle tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."