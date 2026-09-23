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Kaynak: ANKA

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliğine getirilen Medine Pamuk’un 14 Eylül’de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi üzerine yeniden seçim süreci başladı.

Pazartesi günü çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenen başkanvekilliği seçimi bugün gerçekleştirildi.

Seçimin dördüncü turunda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz, 5 oy alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi. Güncel haber kaynaklarında da Türkyılmaz’ın seçimi 5 oyla kazandığı aktarılıyor.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Seçimin ardından konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis aritmetiğinin baskı, tehdit ve transferlerle değiştirildiğini iddia etti.

Çelik, bazı meclis üyelerinin iş yerlerinin yıkılması veya tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. İki meclis üyesinin de transfer edildiğini savunan Çelik, bu gelişmeler sonucunda seçimdeki dengenin değiştiğini söyledi.

Çelik ayrıca, seçim sırasında bazı usul sorunları yaşandığını savunarak seçimin iptali için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

“SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNDEN KİMSE KAÇIRAMAZ”

Özgür Çelik, açıklamasında genel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Adalar'daki seçim sürecinin vatandaşların genel seçimlerdeki sandığa yönelik umudunu kırmaması gerektiğini savunarak, “Sandık konusunda hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın” dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Ama bir genel seçim sandığı milletin önüne geldiği zaman Türkiye'de 57 milyon seçmeni hapishanelere tıkamazlar.” Çelik ayrıca “Sandığı milletin önünden hiç kimse kaçıramaz” ifadelerini kullandı.

SEÇİME İLİŞKİN İTİRAZ HAZIRLIĞI

Çelik, seçimde usule ilişkin itirazlarının bulunduğunu belirterek iptal başvurusu yapacaklarını söyledi.