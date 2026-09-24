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Adalar Belediyesi tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçti. 2024 yerel seçimlerinde 12 meclis üyesi içerisinde sadece 2 meclis üyesi bulunan AK Parti; istifalar, transferler ve tutuklamalar eşliğinde Adalar Belediyesi'ni aldı.

Adı her ne kadar "seçim" olarak geçse de, oylamanın 3. ve 4. turunda CHP-YENİ Parti grubundan kimse oylamaya katılmadı. 2 üyesi bulunan AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz, 5 oyla muhalefetsiz bir seçimi kazandı.

SEÇİMİN İPTALİ İSTENDİ

Üçüncü tur öncesi CHP ve YENİ Partililer oylamanın usulsüz yapıldığını gerekçe göstererek seçimin iptal edilmesini talep etti. Taraflar arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine oylamanın yapıldığı salon boşaltıldı.

Son yerel seçim sonrası oluşan tabloda 12 koltuklu belediye meclisinde CHP'nin 10, AK Parti'nin ise 2 üyesi bulunuyordu.

BELEDİYE MECLİSİNDE DEĞİŞEN DENGELER

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Başkan Yardımcısı Fırat Durak, "rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, görevi kötüye kullanma" suçlamalarından açılan soruşturmada 19 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

CHP'li meclis üyesi Mehmet Nuri Kaya da tutuklu. Haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanan Yavuz Çiftçioğlu ve Nesimi Aday ise görevden uzaklaştırıldıkları için oy kullanamayacaktı.

Ancak Çiftçioğlu'nun kısıtlaması oylamadan önce kaldırıldı.

Başkan vekili seçiminde ilk iki turda belediye meclisinin üçte ikisi yani nitelikli çoğunluk aranıyor.

Bunun sağlanamaması durumunda üçüncü turda üye sayısının yarısından bir fazla oy aranıyor. Salt çoğunluğa ulaşılamadığı takdirde seçim dördüncü tura kalıyor.

Dördüncü turda en fazla oyu alan aday kazanıyor. İki adayın da eşit oy alması durumunda ise başkan vekili kura ile belirleniyor.

CHP ÜYESİ SEÇİM ÖNCESİ İSTİFA ETTİ

İstanbul Valiliği, önceki başkan vekili Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesinin ardından başkan vekilliği seçimi için 21 Eylül'ü belirlemişti.

CHP ve YENİ Parti üyelerinin oylamaya katılmaması ile 12 üyeli mecliste salt çoğunluk sağlanamamış ve seçim 23 Eylül'de saat 10.00'a ertelenmişti.

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak da bir yedek üyenin yerine geçip oy verebilmesi için 21 Eylül'de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Durak, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada "Ben dahil beş meclis üyesini tutuklayıp görevden uzaklaştırarak kalan diğer beş belediye meclis üyesinin bir kısmını çeşitli yol ve yöntemlerle bertaraf etme ya da kendi saflarına katma konusunda herhangi bir beis görmedikleri anlaşılmaktadır" dedi.

Üç ayı aşkındır tutuklu olan Durak, CHP'li belediye meclis üyelerinin AK Parti adayına oy vermemesi çağrısı yaptı ve bununla ilgili "Vicdan sahibi ve asgari düzeyde demokrasi bilinci ve iradesi olan ve demokrasiyi içselleştirmiş herkesin ortak beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Durak'ın eşi ve avukatı Ayşegül Kamalı Durak ise, BBC Türkçe'ye konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ona 'Emin misin?' mi diye sorduğumda 'İnsan onuru için yaşar Ayşegül, ben istifamı vereceğim' dedi."

Bu süreçte kamuoyundan destek isteyen Kamalı, "Onurlu bir duruşa sahip çıkmak, kendi irademize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi, 23 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında, "Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, görevi kötüye kullanma, 2863 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından soruşturma açıldığını açıklamıştı.

2863 sayılı kanun, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik bu yasaya muhalefet, sit alanlarında izinsiz kazı yapma veya koruma altındaki tescilli yapılara izinsiz müdahale (inşaat, yıkım) gibi eylemleri kapsıyor.

Ayşegul Kamalı Durak, o dönem BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada iddiaların somut delillere dayanmadığını söylemişti.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat için X hesabından paylaştığı bir mesajda "İBB ile koordineli çalışarak ilçenin kronik sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştığına hem ben şahidim hem de tüm adalılar şahittir" demişti.

Ali Ercan Akpolat, 2024 yerel seçimlerinde oyların %55'ini alarak belediye başkanlığını kazanmıştı.

Akpolat'a en yakın rakibi AK Parti'nin adayı Uğur Sina Şen'in oy oranı ise %22'de kalmıştı.