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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 42 kişiden 39'u adliyeye sevk edildi.

3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 47 kişi hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alınmıştı.

39 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 42 kişiden 39'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.