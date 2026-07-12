Kaynak: İHA

Festivalde Adala’nın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılacağı vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen Adala Hermos Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü, halk dansları gösterileri ve sanatçı Onur Akın’ın konseriyle binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival, Adala Cumhuriyet Meydanı’ndan Mehmet Malçuk Stadyumu’na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Aslan ve Selim Akbıyıkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında Kazakistan, Kosova ve Kuzey Makedonya’dan gelen halk dansları ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı korteje renk kattı. Mehmet Malçuk Stadyumu’nda sahnelenen gösteriler izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Gecenin finalinde sahneye çıkan sanatçı Onur Akın ise sevilen eserlerini binlerce vatandaşla birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konser öncesinde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Adala’nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle Manisa’nın en özel bölgelerinden biri olduğunu belirterek festivalin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Adala ile uzun yıllara dayanan güçlü bağlarının bulunduğunu ifade eden Dutlulu, "Bu yıl belediyelerimizin iş birliğiyle çok güzel bir festivale imza attık. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü organizasyonlarla Salihli’yi ve Adala’yı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aslan ise uzun yıllardır Şeftali Festivali olarak düzenlenen organizasyonun, bölgenin turizm potansiyeli doğrultusunda yeni bir kimlik kazandığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle festivalin bundan sonra "Uluslararası Adala Hermos Kültür ve Sanat Festivali" adıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından sanatçı Onur Akın’a çiçek takdim edildi.