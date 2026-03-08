Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul 11°
Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor?

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor?

Survivor fragmanında Barış Murat Yağcı'nın Ramazan ile gerilimi gündeme geldi. Ramazan'ın ifadeleri sonrası Barış çıldırdı. "Ben annemi yeni kaybettim" diyerek deliye dönen Barış'a sosyal medyada destek paylaşımları yağdı. Peki Survivor'da Ramazan diskalifiye mi olacak?

Hava Demir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 1

Survivor 2026'da olayların ardı arkası kesilmiyor. Survivor yeni bölümüyle 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek. Survivor 2026 yeni bölüm fragmanı ise gündeme bomba gibi düştü.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 2

Survivor Barış Murat Yağcı'nın deliye döndüğü anlar seyircinin kanını dondurdu.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 3

Paylaşılan tanıtımda; Gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı'nın kavga ettiği görülüyor. Oyunda Ramazan'ın Barış'a sert bir şekilde ''İstediğimi yaparım sana mı soracağım?'' dediği duyuluyor.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 4

Ramazan'ın sözlerine karşılık Yağcı; ''Sen yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?'' diye konuştu.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 5

Ancak bu sırada Ramazan'ın bir tepkisiyle Barış çılgına döndü.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 6

Annesini yeni kaybeden Barış duyduğu sözle deliye dönerek ''Ben annemi yeni kaybettim'' dediği anlar ekrana yansıyor.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 7

3 kişinin zor tuttuğu Barış Murat Yağcı'nın o anları seyircilerinin de gündeminde.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 8


Ramazan'a tepkiler yağarken seyirciler "Diskalifiye edilsin", "Barış'a çok üzüldüm",



Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 9

"Ramazan için ağır ceza istiyoruz", "Ramazan elensin" yorumlarında bulundu.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 10

Survivor'da şimdi gözler konseyde verilecek kararda. Ramazan diskalifiye mi olacak merak ediliyor.

Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor? - Resim: 11

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan oy çokluğuyla Survivor 3. eleme adayı Can Berkay oldu.

Mavi takımdan performans birincisi olan Nagihan ise, 4. eleme adayı olarak düelloda yarışan ismi belirledi. Survivor 4. eleme adayı ise Barış Murat Yağcı oldu.

Kaynak: Diğer
