Ada karıştı: Ramazan'ın annesiyle ilgili sözü Barış'ı deliye çevirdi! Survivor 2026'da ilk diskalifiye mi geliyor?

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımdan oy çokluğuyla Survivor 3. eleme adayı Can Berkay oldu.

Mavi takımdan performans birincisi olan Nagihan ise, 4. eleme adayı olarak düelloda yarışan ismi belirledi. Survivor 4. eleme adayı ise Barış Murat Yağcı oldu.