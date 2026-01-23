Ünlülere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu ve fuhuş’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurtdışından döndükten sonra gözaltına alınarak geceyi nezarette geçiren Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan ve saç örnekleri ile uyuşturucu testi verdikten sonra savcıya ifade vermek için adliyeye sevk edilmişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Esat Yontunç “uyuşturucu” soruşturması kapsamında “fuhuşa teşvik etmek” suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.