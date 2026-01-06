Chelsea, teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'un getirildiğini açıkladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, Liam Rosenior'ın teknik direktör olarak atanmasından memnuniyet duyduğunu duyurur. Chelsea'ye hoş geldin, Liam!" ifadelerine yer verildi. Rosenior ile 2032 senesine kadar sözleşme imzalandı.

Ligdeki son 8 maçında sadece 1 kez galip gelen Chelsea, yeni yıla Enzo Merasca ile yollarını ayırarak girdi.

İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör Rosenior'un Ligue 1 ekiplerinden RC Strasbourg ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Liam Rosenior, aynı zamanda 2022-2024 yılları arasında Hull City teknik direktörüydü.

Rosenior'un yeni kulübündeki ilk açıklaması şu şekilde:

''Chelsea'nin yeni teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Burası büyük başarılara ve tarihe sahip özel bir yer. Benim görevim bu kimliği korumak ve kupalar kazanmaya devam ederken oynadığımız her maçta bu değerleri yansıtan bir takım oluşturmak. Bu göreve layık görülmek benim için çok şey ifade ediyor ve bu görevi üstlenmem için bana fırsat veren ve bana güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için her şeyimi vereceğim.

Takım çalışmasına, birliğe, beraberliğe ve birbirimiz için çalışmaya derinden inanıyorum ve bu değerler yaptığımız her şeyin merkezinde yer alacak. Başarımızın temeli bunlar olacak. Bu son derece yetenekli oyuncu ve teknik ekiple birlikte çalışmaktan, saha içinde ve dışında güçlü bağlar kurmaktan ve herkesin aynı hedef doğrultusunda birleşmiş ve motive olmuş hissettiği bir ortam yaratmaktan heyecan duyuyorum. Kazanma konusunda gerçek bir istek var ve bu takımın en üst düzeyde rekabet edip kazanmasına, herkesin Chelsea'nin bir parçası olmaktan gurur duymasına yardımcı olmak için her gün elimden gelen her şeyi vereceğim. Taraftarlarımızın oynadığımız her maçta kim olduğumuz ve neyi temsil ettiğimizle gurur duymalarını istiyorum. Onlar bu muazzam, tarihi ve büyük futbol kulübünün ruhu. Hepinizle tanışmak için ve bir an önce işe başlamak için sabırsızlanıyorum.''