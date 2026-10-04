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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sezon başında kadroya katılan Konstantinos Tzolakis, sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

TEAMtalk'ın haberine göre; Liverpool ve Tottenham, 23 yaşındaki Yunan kaleciyi transfer listesine aldı.

İki İngiliz kulübünün yanı sıra Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in de Tzolakis'in gelişimini takip ettiği belirtildi.

TOTTENHAM BİRDEN FAZLA KEZ İZLEDİ

Tottenham'ın gelecek yaz transfer dönemi öncesinde uzun vadeli kaleci alternatiflerini değerlendirdiği ve Tzolakis'i birden fazla kez izlediği aktarıldı.

Londra temsilcisi, yaz aylarında Antonin Kinsky'nin sözleşmesini uzatmasına rağmen kulüp yönetimindeki bazı isimlerin genç kalecinin performansından henüz tam olarak ikna olmadığı öne sürüldü.

Tottenham'ın Brighton forması giyen Bart Verbruggen'i de alternatifler arasında tuttuğu ifade edildi.

LIVERPOOL DA DEVREDE

Liverpool'un da Tzolakis'in Hull City'deki performansından etkilendiği ve Yunan kaleciyi yakından takip ettiği belirtildi. Ancak İngiliz ekibinin şu aşamada transfer için somut bir girişimde bulunmasının beklenmediği kaydedildi.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in ise Tzolakis'i Olympiakos döneminden bu yana izlediği ve oyuncuya yönelik ilgisini sürdürdüğü öne sürüldü.

HULL CITY REKOR BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ

Hull City, 23 yaşındaki kaleciyi yaz transfer döneminde Olympiakos'tan 20 milyon sterlin ve bonuslar karşılığında kadrosuna katarak kulüp transfer rekorunu kırmıştı.

Premier Lig'de şimdiden üç maçta kalesini gole kapatan Tzolakis, Yunanistan'ın Almanya ile oynadığı karşılaşmada da gol yemedi.

Hull City yönetiminin, takımın gelecek planlarında önemli bir yere sahip olan Tzolakis'in ayrılığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Avrupa devlerinin ilgisinin somut bir teklife dönüşmesi halinde, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün rekor bedelle kadrosuna kattığı kaleciden önemli bir bonservis geliri elde etme ihtimali bulunuyor.