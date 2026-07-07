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KONYASPOR’UN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürecek Konyaspor’un oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi netleşti.

ACUN ILICALI’NIN TAKIMI RAKİP OLDU

Halk TV’nin haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Konyaspor’un hazırlık kampındaki rakiplerinden biri olacak.

PREMİER LİG EKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Play-off şampiyonu olarak Premier Lig’e yükselen Hull City ile Konyaspor, 25 Temmuz’da karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Konyaspor’un Slovenya kampındaki hazırlık maçları şu şekilde:

* 15 Temmuz: Zorya Luhansk (Ukrayna)

* 18 Temmuz: ZTE FC (Macaristan)

* 25 Temmuz: Hull City (İngiltere)

* 29 Temmuz: Al Ittihad Kalba (Birleşik Arap Emirlikleri)

YENİ SEZON ÖNCESİ SON PROVA

Yeşil-beyazlı ekip, Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve lige hazır bir şekilde başlamayı hedefliyor.