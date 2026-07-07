KONYASPOR’UN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürecek Konyaspor’un oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi netleşti.
ACUN ILICALI’NIN TAKIMI RAKİP OLDU
Halk TV’nin haberine göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Konyaspor’un hazırlık kampındaki rakiplerinden biri olacak.
PREMİER LİG EKİBİYLE KARŞILAŞACAK
Play-off şampiyonu olarak Premier Lig’e yükselen Hull City ile Konyaspor, 25 Temmuz’da karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.
DÖRT HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Konyaspor’un Slovenya kampındaki hazırlık maçları şu şekilde:
* 15 Temmuz: Zorya Luhansk (Ukrayna)
* 18 Temmuz: ZTE FC (Macaristan)
* 25 Temmuz: Hull City (İngiltere)
* 29 Temmuz: Al Ittihad Kalba (Birleşik Arap Emirlikleri)
YENİ SEZON ÖNCESİ SON PROVA
Yeşil-beyazlı ekip, Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi ve lige hazır bir şekilde başlamayı hedefliyor.