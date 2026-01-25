İngiltere Championship’te 29. hafta mücadelesinde dün oynanan karşılaşmada Hull City, sahasında Swansea City’i konuk etti. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 50’ye yükselten Hull City, ligde 4. sırada yer alıyor.

Hull City’nin gollerini 24. dakikada O. McBurnie ve 39. dakikada R. Slater kaydetti. İkinci golün asistini Amir Hadziahmetovic yaptı. Eski Beşiktaşlı orta saha oyuncusu, bu sezon İngiltere temsilcisiyle 25. maçına çıktı.

BİR SONRAKİ MAÇ: BLACKURN DEPLASMANI

Bu sonuçla birlikte Hull City, ligde oynadığı son 9 maçın 7’sinden galibiyetle ayrıldı. Kaplanlar, bir sonraki karşılaşmada Blackburn ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.