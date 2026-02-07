Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Hull City Championship maçında Bristol City'e direnemedi

İngiltere Championship maçında Hull City ile Bristol City karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan maçı Bristol City kazandı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İngiltere Championship'in 31. hafta maçında Hull City evinde Bristol City'i ağırladı.

Hull City maçın 24. dakikasında 1-0 öne geçse de arka arkaya yediği 2 golle devreyi 2 -1 geride kapattı.

Maçın 2. yarısında ise iki takımdan da birer gol çıktı ve Hull City, maçı 3-2 kaybetti.

Sergej Jakirovic'in komutasındaki takımın gollerini O. McBurnie ve K. Dowel kaydetti.

Hull City, 5 maç aranın ardından yenilgi almış oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım Championship'te bu sezon çıktığı 31 maçta 54 puan topladı ve ligde 4. sırada yer alıyor.

Hull City, ligde bir sonraki maçta QPR ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor Servisi
