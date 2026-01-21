İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Preston'u 3-0 devirmeyi başardı. Acun Ilıcalı'nın ekibi, son 8 maçta 6 galibiyet aldı.

TAKIMIN GOLLERİ

Hull City'nin gollerini 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie attı.

PREMIER LİG YOLUNDA DOLUDİZGİN

Hull City aldığı galibiyetle puanını 47 yaparak dördüncü sıraya yükseldi. Ayrıca ikinci Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Hull City bir sonraki maçta sahasında Swansea City'i ağırlayacak.