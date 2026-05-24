Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hayatlarını 4 Eylül 2024'te birleştirdiler. Çift, o günden bu yana evliliklerini gözlerden ve kameralardan uzak bir şekilde sürdürüyor.
Acun Ilıcalı'nın ev içi pazarlığı: Çiftin mutluluk sırrı ortaya çıktı
Ayça Çağla Ilıcalı (Altunkaya), Acun Ilıcalı ile evliliklerindeki sınırı anlattı. Ünlü çiftin evindeki kural dikkat çekti.
Şatafatlı düğünle evlenen çiftin her adımı merak konusu olmaya devam ederken, Ayça Çağla Ilıcalı'nın yaptığı son açıklama çok konuşulanlar arasına girdi.
Ayça Çağla Ilıcalı, önceki gün uzatılan mikrofonlara konuştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Evde ablayla beraber evi topluyoruz falan, 'Bir çekidüzen verelim son dakika' dedik. Acun tam söylenecek, ben hemen döndüm dedim ki, 'Ben senin nasıl futboluna karışmıyorsam, sen de benimkine karışmayacaksın. Biz şöyle ayırdık; ben onun bu işlerine karışmıyorum, o da benim ev işlerime karışmıyor" açıklamasını yaptı.
Öte yandan çift, Acun Ilıcalı'nın eşinin 26. yaşında yaptığı paylaşımla da gündeme gelmişti. Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Ilıcalı'nın doğum gününü romantik paylaşımıyla kutlamıştı.
Ilıcalı paylaşımında şu sözleri kullanmıştı:
"Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme"