Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yılmaz, yaklaşık 10 yıllık bekarlığın ardından yeniden gelin olacak.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi evleniyor: Herkes bu düğünü konuşacak
Yaklaşık 10 yıldır özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zeynep Yılmaz, iş insanı sevgilisi Bülent Ciritçi'den aldığı romantik evlilik teklifine "evet" dedi. Çift, sade bir nikahla dünyaevine girmeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Sabah'ın Günaydın ekinden Bülent Cankurt'un haberine göre; Aralık 2023'te iş insanı Bülent Ciritçi ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Yılmaz'ın ilişkisi evlilikle taçlanıyor. Çiftin ilişkilerinde önemli bir adım atılırken, Ciritçi sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için Adana'ya götürdü.
Aile buluşması sırasında romantik bir sürprize imza atan Bülent Ciritçi, Zeynep Yılmaz'a evlenme teklif etti. Yılmaz'ın teklife "evet" demesinin ardından çift, düğün hazırlıklarına başladı.
Yaklaşık 10 yıl süren bekarlık dönemini geride bırakmaya hazırlanan Zeynep Yılmaz'ın ikinci kez gelin olacak olması magazin gündeminde büyük ilgi gördü.
Çiftin nikah tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Evlenmek için tarih de belirledikleri söylenen çiftin; eylül ayında yurt dışında, sadece çok yakın arkadaşlarının katılacağı sade bir nikahla hayatlarını birleştirecekleri bilgisi edinildi.
Acun Ilıcalı, ikinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile gerçekleştirmişti. İlk eşinden 1993 yılında boşanan Ilıcalı, aradığı aşkı Yılmaz'da bulmuştu.
Çift, 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. Ilıcalı ve Yılmaz'ın 13 yıl süren evliliğinden Leyla ve Yasemin adını verdikleri iki kızı dünyaya gelmişti.
Acun Ilıcalı, 2003 yılında nikah masasına oturduğu Zeynep Yılmaz ile 2016 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
Çift, ayrılıklarının ardından zaman zaman kızları Leyla ve Yasemin için bir araya geldikleri haberleriyle gündemde yerini aldı.