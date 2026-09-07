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İngiltere Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen gelecek planlamasına devam eden İngiliz ekibinde Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İngiliz basınına konuşan Ilıcalı, ocak ayında kadroyu güçlendirmeyi planladıklarını ve yeni Türk futbolcular için temasların devam ettiğini açıkladı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediğini belirten Ilıcalı, devre arasında Hull City kadrosuna yeni Türk oyuncuların dahil olabileceğinin sinyalini verdi.

Premier Lig'de ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan Hull City, 7 puan toplayarak sezona güçlü bir giriş yaptı. İngiliz ekibi, ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.