Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde

Bonservis bedeli ödenmeyecek

34 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest statüde olması, Hull City'nin transferdeki en büyük avantajı olarak görülüyor. İngiliz ekibinin, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.