Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde

Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren Thomas Meunier'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Belçikalı sağ bek, daha önce Trabzonspor forması da giymişti.

Kaynak: Diğer
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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 1

Premier Lig'e yükselen Hull City'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 2

Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i kadrosuna katmak istiyor.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 3

Bonservis bedeli ödenmeyecek
34 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest statüde olması, Hull City'nin transferdeki en büyük avantajı olarak görülüyor. İngiliz ekibinin, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 4

Trabzonspor forması da giydi
Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Belçikalı futbolcu daha sonra Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 5

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan deneyimli sağ bek, 2 gol kaydederken; kariyerinde Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor ve Lille formalarını giydi.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer hamlesi: Eski Süper Lig yıldızı gündemde - Resim: 6

Kararını kısa sürede verecek
Hull City'nin savunma hattına tecrübeli bir isim kazandırmak istediği belirtilirken, Thomas Meunier'in geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesinin beklendiği ifade edildi.

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