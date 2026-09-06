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Premier Lig'e dikkat çeken bir başlangıç yapan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Aston Villa ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirten Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyum ve gururluyum. Çocuklarla da gurur duyuyorum. Gerçekten bizim takımın en önemli farkı, yürekten oynuyorlar. Bunu her dakika hissediyorum" dedi.

"6 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİK"

Yeni transferlerin tamamından henüz yararlanamadıklarını söyleyen Ilıcalı, Hull City'nin savunma performansına dikkat çekti:

"Belki 10 tanesi dışarıda, 3-4 tanesi oynayabiliyor. Yeni yeni başlayacaklar. Bizimle Premier Lig'e çıkan oyuncular halen savaşmaya devam ediyorlar. Çok ilginç, play-off'ta 3 maçta gol yemedik, çok çok önemli 3 maçta, final dahil. Şimdi de ligde 3 maçta gol yemedik. 6 resmi maç. Oynadığımız takımlar arasında Middlesbrough'dan Manchester United'a kadar her takım var. O yüzden bu da çok büyük bir başarı bence."

Ligde yalnızca son şampiyon Arsenal ile Hull City'nin henüz gol yemediğinin hatırlatılması üzerine Ilıcalı, bunun hakkında konuşmak için erken olduğunu belirterek uzun vadeli düşündüklerini söyledi.

"TZOLAKİS BENİM İÇİN ÖZEL BİR OYUNCU"

Kaleci Konstantinos Tzolakis'in transfer sürecini de anlatan Ilıcalı, Yunan kaleciyi Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performanstan hatırladığını söyledi.

Ilıcalı, "Açıkçası Tzolakis benim için özel bir oyuncu. Kendisini nereden hatırlıyorum diyorsanız, maalesef Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı UEFA Konferans Ligi'nde. Acı vermişti bana. Ben de kafaya taktım o günden beri, takip de ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Erbil Bozkurt'un kendisine üç isim önerdiğini aktaran Ilıcalı, tercihini Tzolakis'ten yana kullandığını ve bu karardan memnun olduğunu belirtti.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Premier Lig'e yapılan iyi başlangıca rağmen hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Acun Ilıcalı, "Tek hedefimiz Premier Lig'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım" dedi.

SIRADAKİ RAKİP CHELSEA

Hull City'nin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Chelsea karşılaşmasına da değinen Ilıcalı, "Tabii ki 1 puan çok mutlu eder bizi. Oradan da 1 puan alırsak bütün hesabımız tutuyor aslında bu dönem için. Hatta fazlasıyla tutuyor diyebilirim yani. 3-4 puan da cebimizde kaldı" ifadelerini kullandı.