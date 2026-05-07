Championship’te play-off’a kalan Hull City, cuma günü Millwall ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanması halinde Premier Lig’e yükselme yolunda tek maç kalacak.

Hull City’de sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken golcü Oli McBurnie hakkında kulüp sahibi Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi.

MCBURNIE İÇİN FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

TV8’de konuşan Acun Ilıcalı, McBurnie’nin bitiriciliğine dikkat çekerek oyuncuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ilıcalı açıklamasında, “Gerçek anlamda söylüyorum, Fenerbahçe’de olsa 25 golün altına düşmez. Ne gelirse atıyor, adamın özelliği bu.” dedi.

GOL HEDEFİNİ DE ANLATTI

Acun Ilıcalı, sezon başında McBurnie ile yaptığı bir konuşmayı da aktararak, “15’ten fazla gol atar demiştim, 18 gol attı. 20 gol atarsan sana sürpriz bir hediye alacağım dedim, şansı devam ediyor.” ifadelerini kullandı.