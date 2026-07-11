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Hull City, yaz transfer dönemindeki çalışmalarına bir yenisini ekledi. İngiliz temsilcisinin, İsveç futbolunun dikkat çeken isimlerinden Elliot Stroud’u kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre Hull City, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Elliot Stroud’un transferi için hem Mjällby hem de futbolcuyla anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

KANAT HATTINA ÖNEMLİ TAKVİYE

24 yaşındaki İsveçli futbolcu, hızı ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekerken Hull City’nin yeni sezondaki kanat rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.