Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi

Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi

İngiltere Premier Lig bileti alarak büyük bir başarıya imza atan Hull City, yeni sezon kutlamaları ve moral depolamak için İstanbul’a çıkarma yaptı.

Kaynak: İHA
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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 1

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli Boğaz turuna dev isimler katıldı. İşte boğazdaki özel geceden renkli kareler ve tüm detaylar...

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 2

İngiltere Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, yeni sezon hazırlıkları öncesinde kulüp başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'nın özel davetiyle İstanbul’da bir araya geldi.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 3

Şampiyonluk coşkusunu ve Premier Lig gururunu kutlayan sarı-siyahlı ekip, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde moral depoladı.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 4

Boğaz turunda Hull City’nin öne çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp idarecileri tam kadro yer aldı.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 5

Premier Lig maratonu öncesinde takımdaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonda, futbolcuların neşeli halleri ve Boğaz manzarası eşliğinde çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 6

Unutulmaz organizasyon sadece Hull City kafilesiyle sınırlı kalmadı.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 7

Geceye Türk ve dünya spor dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 8

yrıca İngiliz ekibinin ana sponsorları arasında yer alan Corendon Airlines yöneticileri ve temsilcileri de Acun Ilıcalı’nın bu özel davetinde yerini aldı.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 9

Görkemli kutlamaya ev sahipliği yapan mekan ise İstanbul’un simge yapılarından biri oldu.

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Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi - Resim: 10

Hull City kafilesi ve özel konuklar, 112 yıllık köklü geçmişiyle Boğaz’ın en prestijli tarihi teknelerinden biri olan Halas 71 üzerinde ağırlandı. Konuklar, Türk misafirperverliği ve İstanbul manzarası eşliğinde gecenin tadını çıkardı.

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