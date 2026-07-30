Acun Ilıcalı’dan Hull City’e İstanbul Sürprizi

Hull City kafilesi ve özel konuklar, 112 yıllık köklü geçmişiyle Boğaz’ın en prestijli tarihi teknelerinden biri olan Halas 71 üzerinde ağırlandı. Konuklar, Türk misafirperverliği ve İstanbul manzarası eşliğinde gecenin tadını çıkardı.