İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Everton maçı öncesinde futbol ve müziği buluşturacak özel bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

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Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, 25 bin seyirci kapasiteli MKM Stadyumu'nda maç öncesinde mini bir konser verecek.

Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına büyük sürpriz: Türk tenor sahne alacak - Resim : 2

HULL CITY TARAFTARLARININ ÖZEL ŞARKISINI SESLENDİRECEK

Murat Karahan, konser sırasında Elvis Presley'nin unutulmaz eserlerinden "Can't Help Falling in Love" şarkısını seslendirecek.

Hull City taraftarları için özel bir anlam taşıyan eser, bu kez Türk tenorun yorumuyla stadyumda yankılanacak.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı organizasyonun, Everton karşılaşması öncesinde tribünlerde farklı bir atmosfer oluşturması bekleniyor.