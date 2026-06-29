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Sky Sports'un haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir hamle yaptı.

Haberde yer alan bilgilere göre İngiliz ekibi, Toulouse forması giyen Brezilyalı forvet Emersonn'u kadrosuna katmak için Fransız kulübüne 20 milyon euroluk resmi teklif sundu.

TOULOUSE TEKLİFİ REDDETTİ

Sky Sports'un aktardığına göre Toulouse yönetimi, Hull City'nin yaptığı 20 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Taraflar arasında görüşmelerin devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

GÖZTEPE'DEN FRANSA'YA

Emersonn, geçtiğimiz yaz Göztepe'den 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Toulouse'a transfer olmuştu.

Fransız ekibinin kısa süre içinde değerini katlayan Brezilyalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor.