Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Paylaşımında yoğun geçen sezonun ardından birlikte zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Ilıcalı, eşinin kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ünlü yapımcı, “Doğum günün kutlu olsun, kocasına hep destek olan bir hanım olarak beraber çok zor bir sezonu mutlu sonla bitirdik” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan mesaj kısa sürede takipçilerin ilgisini çekerken çiftin uyumlu görüntüsü beğeni ve yorum aldı. Ilıcalı’nın yoğun televizyon sezonu boyunca iş temposu nedeniyle ailesiyle geçirdiği zamanın kısıtlı olduğu bilinirken bu tür özel paylaşımlar geniş yankı uyandırdı.

Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen çift bu kez doğum günü kutlamasıyla konuşulurken Ilıcalı’nın duygusal mesajı takipçiler tarafından beğenilirken çok sayıda tebrik yorumu yapıldı.