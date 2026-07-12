Premier Lig'e yükselmesinin ardından kadrosunu güçlendirmek için titiz bir çalışma yürüten Hull City, Avrupa'nın en zorlu liginde kalıcı olabilecek bir ekip kurmayı hedefliyor.
Acun Ilıcalı Türkiye'nin hayallerini yıkan genç yıldızı Hull City'e istedi
Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a attığı golle Türkiye'nin turnuvaya veda etmesinde önemli rol oynayan genç yıldızı istediği öne sürüldü.Furkan Çelik
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün son hedefi ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim oldu.
TÜRKİYE'NİN HAYALLERİNİ YIKAN YILDIZ LİSTEDE
Hull Live'ın haberine göre Hull City, Watford forması giyen 20 yaşındaki Avustralyalı hücum oyuncusu Nestory Irankunda için resmi girişimlere başladı.
Genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'nın A Milli Takım'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandırarak Türkiye'nin turnuvadaki hayallerini sona erdiren isimlerden biri olmuştu.
Performansıyla dikkat çeken Irankunda'nın, Hull City'nin transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
10 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF
Habere göre, Hull City Watford'a genç yıldız için 8 milyon sterlin bonservis ve 2 milyon sterlin bonus içeren, toplam değeri 10 milyon sterline ulaşan (yaklaşık 11,7 milyon euro) bir teklif sundu. Ancak Watford yönetiminin bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği aktarıldı.
GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
İlk teklifin reddedilmesine rağmen Hull City'nin transferden vazgeçmediği ifade edilirken İngiliz ekibinin, Premier Lig öncesi kadrosuna önemli bir hücum takviyesi yapmak istediği ve Irankunda transferini sonuçlandırabilmek için Watford ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
20 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Watford formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.