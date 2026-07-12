Acun Ilıcalı Türkiye'nin hayallerini yıkan genç yıldızı Hull City'e istedi

10 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

Habere göre, Hull City Watford'a genç yıldız için 8 milyon sterlin bonservis ve 2 milyon sterlin bonus içeren, toplam değeri 10 milyon sterline ulaşan (yaklaşık 11,7 milyon euro) bir teklif sundu. Ancak Watford yönetiminin bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği aktarıldı.