Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı: 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin bu kez TFF 1. Lig'de forma giyen 18 yaşındaki bir futbolcu için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.