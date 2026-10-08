Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin bu kez TFF 1. Lig'de forma giyen 18 yaşındaki bir futbolcu için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Acun Ilıcalı TFF 1. Lig'e el attı: 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den 18 yaşındaki gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz ekibinin bonservis teklifinin yanı sıra uzun vadeli bir sözleşme planladığı öne sürüldü.Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında bulunan genç oyuncu için en ciddi adımlardan biri Hull City'den geldi.
GÖRÜŞMELER YAZ AYLARINDA BAŞLADI
Hull City'nin genç futbolcunun kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü, taraflar arasındaki temasların yaz aylarında başladığı belirtildi.
İddiaya göre İngiliz ekibi transfer için 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli önerdi. Teklifte, futbolcunun gelecekte başka bir kulübe satılması halinde mevcut kulübüne yüzde 10 pay verilmesini öngören bir madde de bulunuyor.
Oyuncunun kulübünün ise yüksek potansiyeli nedeniyle görüşmeleri titizlikle yürüttüğü ifade edildi.
4+1 YILLIK SÖZLEŞME PLANI
Hull City'nin genç futbolcu için uzun vadeli bir kariyer planı hazırladığı aktarıldı. Premier Lig temsilcisinin 4+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı ve transferi kış transfer döneminde tamamlamak istediği kaydedildi.
Transfer gerçekleşse bile futbolcunun hemen İngiltere'ye gitmesinin planlanmadığı öne sürüldü. Buna göre oyuncu sezon sonuna kadar mevcut takımında kiralık olarak forma giymeye devam edecek.
HULL CITY'NİN İSTEDİĞİ İSİM DENİZ DÖNMEZER
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kadrosuna katmak istediği futbolcunun, Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer olduğu belirtildi.
Planlamaya göre transferin gerçekleşmesi halinde Dönmezer sezon sonuna kadar Kayserispor'da kiralık olarak kalacak. Genç kaleci böylece düzenli forma giymeyi sürdürdükten sonra Hull City'nin kadrosuna katılacak.