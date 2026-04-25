Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor

Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Charlton’a 2-1 mağlup olarak play-off hattına girme fırsatını kaçırdı ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Premier Lig umutları da yavaş yavaş tükeniyor.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 1

İngiltere Championship’in 45. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, deplasmanda Charlton ile karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 2

PREMIER LİG UMUTLARI TÜKENİYOR

The Valley Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, ligde herhangi bir iddiası bulunmayan ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sonuçla Hull City’nin Premier Lig umutları da zora girdi.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 3

Charlton’un gollerini Kelmen (20. dk) ve Seurier (68. dk) kaydederken, Hull City’nin tek golü Egan’dan geldi (45+7. dk).

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 4

FIRSAT KAÇTI

Maçın ardından Charlton puanını 53’e yükseltirken, Hull City 70 puanda kalarak 7. sırada yer aldı ve play-off hattına girme fırsatını kaçırdı. Acun Ilıcalı’nın ekibi, ligde normal sezonun son maçında Norwich ile karşılaşacak.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 5

GÖZLER WREXHAM'DA

Aynı puana sahip 6. sıradaki Wrexham’ın kalan 2 maçta Coventry (şampiyon oldular) ve Middlesbrough gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olması, Hull City için önemli bir fırsat yaratıyordu. Ancak bu mağlubiyetle avantaj değerlendirilemedi.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 6

6 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Sezona iyi başlayan ve uzun süre play-off hattından çıkmayan Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Bu süreçte 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve resmen faciayı yaşadı.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 7

ŞAMPİYON COVENTRY

Son olarak 2001 yılında Premier Lig’de mücadele eden Coventry City, şampiyon olarak 25 yıl sonra yeniden İngiltere’nin en
Coventry City’nin şampiyonluğunu garantilediği ligde, ikinci sıradaki takım da doğrudan Premier Lig bileti alacak. Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan ekipler ise play-off oynayarak Premier Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek.

Acun Ilıcalı şoka uğradı: Hull City faciayı yaşadı... Premier Lig umutları tükeniyor - Resim: 8

CHAMPIONSHIP'TE KÜME DÜŞENLER

İngiltere Championship’te bu sezon Leicester City, Oxford United ve Sheffield Wednesday resmen küme düştü.

