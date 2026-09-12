Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak karşılaşma öncesinde Sky Sports'un canlı yayınına katılarak kulübün Premier Lig'deki hedefleri ve gelecek planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sıradan bir futbol taraftarlığından Premier Lig'de kulüp sahipliğine uzanan yolculuğunu anlatan Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

“İngiltere Premier Lig takımlarının formalarını giymeyi hayal eden sıradan bir taraftardan, bir Premier Lig takımının sahibi olmaya kadar uzanan inanılmaz bir hikaye.

'ÖNCELİKLİ HEDEFİM İLK 10’A GİRMEKTİ'

Her şeyden önce, adım adım ilerlemek istedim. Kulübe geldiğimde taraftarlarımıza da bunu söyledim. Öncelikli hedefim ilk 10’a girmekti. Aslında ikinci yılımda play-off’ları sadece üç puanla kaçırdık. Daha sonra hedefimizi play-off’lara kalmak olarak belirledik. Play-off’lara kaldık ve ardından Premier Lig’e yükseldik.

'TEK HEDEFİM TAKIMIMIZI PREMIER LİG’DE TUTABİLMEK'

Şimdi ise bu sezon için tek hedefim, takımımızı Premier Lig’de tutabilmek. Eğer bu sezon ligde kalmayı başarırsak, sonrasında uzun vadeli bir marka yaratmak istiyorum. Brentford ve Brighton gibi, futbola yaklaşımlarını çok beğendiğim iki-üç takım var. Özellikle Brentford’un sportif direktörünü çok başarılı buluyorum. Bu takımların yönetim anlayışları ve futbola bakışları sayesinde Premier Lig’de uzun yıllar kalıcı bir marka olmayı başardıklarını düşünüyorum.”