İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, beIN Sports ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'e yükseliş sürecini değerlendiren Ilıcalı, play-off finali öncesinde yaşanan olayların kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade etti.

'ÇIKAMASAYDIK MAHKEMEYE GİDECEKTİK'

Final öncesinde casusluk skandalı nedeniyle rakip değişikliği yaşanmasını değerlendiren Ilıcalı, "Premier Lig'e çıktık ama psikolojik olarak çok yıprandım. Maça üç gün kala rakip değişti. Biz 10 gün diğer takıma çalışmıştık. Middlesbrough-Southampton maçına hükmen mağlubiyet verselerdi bir itirazım olmazdı ama veremediler. Casusluk futbolda bir maçın iptali anlamına gelmiyor. Middlesbrough yenildi ve elendi. Benim rakibim de turnuvadan atıldı. Mantık olarak doğrudan lige çıkmam gerekmiyor mu? O finali oynatmak istediler. Çıkamasaydık mahkeme hakkımızı kullanacaktık." diye konuştu.

MCBURNIE İÇİN NET MESAJ

Takımın yeni sezon planlamasına da değinen Acun Ilıcalı, golcü oyuncu Oli McBurnie'nin takımda kalacağını açıkladı.

Ilıcalı, "Oli McBurnie takımda kalacak. Ben ona söyledim, 'Bu takımı sen taşıyacaksın, sana inanıyorum' dedim. Adam daha ne yapsın? Kendisi öyle bulabileceğiniz forvetlerden değil. Kendisi yüzde 100 kalacak." ifadelerini kullandı.

'8-10 TRANSFER YAPACAĞIZ'

Yeni sezonda kadrolarını ciddi oranda güçlendireceklerini ifade eden Ilıcalı, "Mohamed Belloumi olağanüstü bir çocuk ve büyük bir yetenek. Takımda ciddi sayıda oyuncu kalacak ama 8-10 tane oyuncu alacağız." dedi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN TEBRİK

Premier Lig'e yükseliş sonrası Türkiye'den aldığı tepkileri de anlatan Ilıcalı, "Sadece Fenerbahçe'den değil, Galatasaray'dan da üst düzey yöneticiler arayıp tebrik etti. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da yine üst düzey isimler aradı. Bu benim hayalimdi. Hull City'nin başarısına bir Türk'ün takımı olarak bakıldı. Statta Türk bayrağını açınca gelen alkışlar gurur vericiydi." diyerek duygularını dile getirdi

'TRANSFER YAPMAK KOLAY DEĞİL'

Türkiye'den transfer yapmalarının zor olduğuna dikkat çeken Acun Ilıcalı, "Süper Lig'deki büyük takımlardan oyuncu almamız yüksek maaş ortalamaları nedeniyle çok kolay değil. Yerli futbolcular da iyi kazanıyor. Son yıllarda maaş seviyeleri ciddi şekilde yükseldi. Bu yüzden transfer yapmak kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.