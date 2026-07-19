Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz ekibinin gündemine son olarak Aston Villa forması giyen Leon Bailey geldi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City, 28 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu için hem Aston Villa hem de oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

BAİLEY İNGİLTERE’DE KALMAK İSTİYOR

Aston Villa’nın bonservisiyle göndermeye sıcak baktığı Bailey ile Trabzonspor ve Celta Vigo’nun da ilgilendiği belirtilirken, deneyimli futbolcunun kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Roma’da kiralık olarak geçiren Bailey, devre arasında Aston Villa’ya geri döndü. Jamaikalı oyuncu, sezon genelinde 30 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.