Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpler 2026-27 sezonuna dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
İngiltere'de Hull City'nin Premier Lig'deki namağlup performansının ardından Slovenya temsilcisi Maribor da ligde zirveye yerleşti.
Sezona Aluminij beraberliğiyle başlayan Maribor, sonraki haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldi.
Son olarak deplasmanda NK Radomlje'yi 3-0 mağlup eden Slovenya ekibi, ilk 9 haftayı yenilgisiz geçti.
MARIBOR NAMAĞLUP LİDER
Maribor, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 17 gol atarken yalnızca 6 gol yedi ve liderlik koltuğuna oturdu.
Başarılı başlangıcını Slovenya Kupası'na da taşıyan Maribor, ilk turda Slovenj Gradec'i deplasmanda 7-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.
Geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayan Maribor, bu sezon sonunda kulüp tarihindeki 17. lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
HULL CITY DE PREMIER LİG'DE KAYBETMEDİ
Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City de Premier Lig'e yükseldiği sezona etkili başladı. Turuncu-siyahlılar, ilk 4 haftada 8 puan toplarken mağlubiyet yaşamadı.
Hull City böylece 2003-04 sezonunda Premier Lig'e yükselen Portsmouth'un ilk 4 haftada elde ettiği 8 puanlık başlangıcı yakaladı.
Hull City'nin İngiltere'de, Maribor'un ise Slovenya'da sergilediği namağlup performans, Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.