Acun kovmuştu, Chelsea'de parladı: Ilıcalı'dan ilk yorum geldi

Yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, Rosenior'un futbol felsefesi ile kendi vizyonunun uyuşmadığını vurgulayan Ilıcalı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Hull City'de başarı ve heyecan verici futbol görmek istiyorum. Liam Rosenior'un felsefesi benim için ancak çok yüksek kaliteli oyuncularla yapılabilecek bir futbol tarzına dayanıyordu. Hull City'de ise bu işe yaramıyordu. Onun futbol tarzıyla Premier League'e gitmek istemedim. Liam'ı arayıp 'Futbol tarzını istemiyorum. Bunu değiştirelim.' demem saçma olurdu.