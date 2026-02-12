Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi olarak eski teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırma kararını detaylı bir şekilde açıkladı.
Acun kovmuştu, Chelsea'de parladı: Ilıcalı'dan ilk yorum geldi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımdan kovduğu teknik direktör Liam Rosenior'un Chelsea'de sağladığı başarılar ve ayrılık süreci hakkında konuştu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yakın zamanda yaptığı açıklamalarda, Rosenior'un futbol felsefesi ile kendi vizyonunun uyuşmadığını vurgulayan Ilıcalı, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Hull City'de başarı ve heyecan verici futbol görmek istiyorum. Liam Rosenior'un felsefesi benim için ancak çok yüksek kaliteli oyuncularla yapılabilecek bir futbol tarzına dayanıyordu. Hull City'de ise bu işe yaramıyordu. Onun futbol tarzıyla Premier League'e gitmek istemedim. Liam'ı arayıp 'Futbol tarzını istemiyorum. Bunu değiştirelim.' demem saçma olurdu.
Bu yüzden felsefesini değiştirmek yerine onu değiştirdim. Bırakalım bu felsefeyi başka kulüplerde uygulasın ve orada başarılı olsun. Başarılı olamaz demiyorum zaten ama ben 0-0 berabere kalmaktansa 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.
Çünkü bir sonraki maçta 4-2 veya 3-1 kazanabilirsiniz. Benim için gol yemeden tamamlanan maçların hiçbir anlamı yok. Türkçe'de 'Clean sheet'in çevirisi bile yok."
Liam Rosenior, 3 Kasım 2022’de Hull City’nin başına geçmiş, ancak Acun Ilıcalı tarafından 30 Haziran 2024’te görevine son verilmişti.
Ardından Strasbourg’a geçen Rosenior, burada sergilediği futbol ile dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca Fransız ekibini Avrupa arenasına taşımayı da başarmıştı.
41 yaşındaki teknik direktör, 8 Ocak 2026’da Chelsea’nin başına geçti ve takımını bu süre zarfında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle yönetti.