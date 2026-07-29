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Toygun Atilla'nın özel haberine göre Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezon öncesinde İstanbul'da düzenlenecek özel bir davette bir araya geliyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda futbolcular, teknik ekip, iş dünyasının önde gelen isimleri ve futbol camiasından davetliler Boğaz'da buluşacak.

DAVETİN ADRESİ HALAS 71

Etkinlik için tercih edilen Halas 71, yalnızca Boğaz'daki konumuyla değil, taşıdığı tarihi geçmişiyle de dikkat çekiyor.

1914 yılında Glasgow'da Osmanlı Devleti için inşa edilen gemi, ilk olarak Reşit Paşa adıyla denize indirildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından İngilizler tarafından el konulan geminin adı Waterwitch olarak değiştirildi ve uzun yıllar İngiliz Donanması'nın hizmetinde kullanıldı.

HURDAYA AYRILMAKTAN KURTARILDI

Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye dönen gemi bu kez Halas adını aldı. Cumhuriyet döneminde İstanbul'da uzun yıllar yolcu taşıyan tarihi gemi, zamanla kullanım dışı kaldı.

Hurdaya ayrılması planlanan Halas, önce Haldun Simavi'nin girişimleri, daha sonra ise merhum Mustafa Koç'un desteklediği restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayata kazandırıldı. Günümüzde ise İstanbul Boğazı'nın en prestijli davet mekânlarından biri olarak hizmet veriyor.

HULL CİTY İÇİN ANLAMLI ORGANİZASYON

Premier Lig'e yükselerek önemli bir başarı elde eden Hull City'nin yeni sezon öncesi moral ve motivasyon buluşması niteliğindeki organizasyonda yaklaşık 120 davetlinin yer alması bekleniyor.

Boğaz'ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek gecede Hull City futbolcuları ve teknik heyeti, Acun Ilıcalı'nın Türkiye'deki dostları, futbol dünyasının tanınmış isimleri ve iş insanlarıyla aynı masada buluşacak.

TARİHLE FUTBOL AYNI GEMİDE BULUŞACAK

Organizasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri de davetin gerçekleştirileceği Halas 71'in geçmişi olarak öne çıkıyor. Bir dönem İngiliz Donanması tarafından kullanılan tarihi gemi, bugün İngiliz futbolunun en üst ligi olan Premier Lig'e yükselen Hull City'nin kutlama gecesine ev sahipliği yapacak.

Bu yönüyle organizasyon, sporun yanı sıra İstanbul'un denizcilik tarihine de dikkat çeken sembolik bir buluşma niteliği taşıyor.