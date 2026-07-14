Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'de transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

İngiliz kulübünün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, BBC Radio Humberside'a verdiği röportajda hem transfer bütçesi hem de kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'20 MİLYON STERLİNLİK OYUNCULAR TRANSFER EDECEĞİZ'

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracaklarını belirten Ilıcalı, "10, 15, belki 20 milyon sterlinlik oyuncular transfer edeceğiz. Yanlış oyuncu alma şansımız yok. Bu nedenle acele ediyoruz ancak hata yapacak kadar da acele etmiyoruz. İki veya üç oyuncu çok kısa süre içinde gelebilir. Toplamda ise 12-13 transfere kadar çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

GENÇ TÜRK YETENEK İTİRAFI

Transfer iddialarına da açıklık getiren Acun Ilıcalı, gündemde yer alan isimlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye Süper Ligi'nden bir futbolcuyla ilgilenmediklerini belirten Ilıcalı, Avrupa'da forma giyen genç bir Türk oyuncuyla görüştüğünü açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Şu anda Türkiye liginden aktif olarak ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ancak Türkiye dışında oynayan, çok genç ve saf yetenek olan bir Türk oyuncuyu getirmek en büyük hayallerimden biri. Oyuncuyla konuştum, ben etkilendim, onun da etkilendiğini düşünüyorum." dedi.

KALEYE BİR TAKVİYE DAHA GELİYOR

Premier Lig'in zorlu maratonuna geniş bir kadroyla girmek istediklerini vurgulayan Ilıcalı, kaleci transferi yapacaklarını da duyurdu.

Jack Butland'ın ardından bir kaleci daha kadroya katmayı planladıklarını belirten Hull City Başkanı, "İki çok iyi kalecimizin olmasını istiyoruz. Bir sakatlık bütün planları bozabilir. Jack Butland'ın ardından bir iyi kaleci daha transfer edeceğiz. Bu konuda şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.