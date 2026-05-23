Hull City, Wembley'de oynanan İngiltere Championship finalinde Middlesbrough'yu Oli McBurnie'nin 90+4'te attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi.

Tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Çok dua aldık, bu kadar duaya Real Madrid olsa dayanamazdı." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: 'MAÇI YAŞAYAMADIM'

Acun Ilıcalı maç sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok mutluyum. Ülkemizden bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Telefonumda şu anda 600 mesaj var. Bu kadar dostum olması beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde de sağolsunlar son bir haftada her gezdiğim yerde 'Kazanacaksınız, yapacaksınız.' dediler. O kadar çok dua aldık ki bu kadar duaya Real Madrid olsa dayanamazdı.

🎙️ Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı:



💬"Tabii ki çok mutluyum. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun."

💬"Çok dua aldık, bu kadar duaya Real Madrid olsa dayanamazdı"

💬"Yönetici olmak ve sorumluluk başka bir şey."

💬"Hedefimiz önce Premier Lig'de kalmak." https://t.co/DWKLkrzEmc pic.twitter.com/9UknXNlc4A — AA SPOR (@aa_spor) May 23, 2026

Çocuklar sağolsunlar beni mutlu ettiler güzel sözleriyle. Onları çok destekledim bu sene. Onlar da bu desteğin karşılığını sahada verdiler. Güzel sözler söylediler. Şakalaştık, eğlendik yani.

Maçı yaşayamadım. Bu kadar sorumluluğunuzla maçı yaşayamıyorsunuz. Burada bütün şehrin sorumluluğu sende. Karar vericisin. Bunlar kolay işler değil. O yüzden maçı hiç yaşayamadım. Maç hiç yok bende. Seyredeceğim şimdi.

Premier Lig'de hedef önce kalmak. Çünkü bir sene kalırsan o zaman yırtıyorsun. Bütçen artıyor ve daha rahat savaşıyorsun. Hiç kolay değil, elimizden geleni yapacağız sonra da yine dualara kalacağız."