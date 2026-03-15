TV8'de yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 14 Mart Cumartesi akşamı bölümü nefes kesen anlara sahne oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesini kırmızı takım (Ünlüler) kazanarak 3'te 3 yaptı ve dokunulmazlık serisini sürdürdü. Mavi takım (Gönüllüler) ise ada konseyinde eleme potasına isim yazmak zorunda kaldı.
Acun ılıcalı açıkladı, yarışmacılar donup kaldı "Survivor tarihinde bir ilki yapıyoruz''
Derleyen: Hava Demir
Acun Ilıcalı Bomba Gibi Patlattı: Survivor Tarihinde İlk Joker Geliyor
Survivor 2026'nın 14 Mart bölümünde Acun Ilıcalı, yarışmacıları ve izleyicileri şoke eden sürprizi duyurdu: "Survivor tarihinde bir ilki yapıyoruz, dışarıdan popüler bir joker her iki takıma da yardım edecek!"
Konseyin en çarpıcı anı ise Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama oldu. Yarışmacıları şaşırtan Ilıcalı, şu sözlerle bombayı patlattı:
"Survivor'da bir ilki yapıyoruz. Kırmızı takıma dışarıdan birisi gelecek. Ve bu gelen mavi takıma da gelecek. Bu Survivor tarihinde bir ilk....
Sürpriz, ünlü, işinize yarayacak. Bu joker biri olacak arkadaşlar. Hatta bana da yardım edecek. İkna ettik, teşekkür ediyoruz. İki tarafa da gelecek. Popüler biri. Daha fazla bilgi veremiyorum üzülüyorum. Merak etmenizi de anlıyorum. Yarın bir daha konuşacağız."
Bu açıklama, Survivor tarihinde ilk kez bir "joker" yarışmacının her iki takıma da etki edeceği anlamına geliyor. Kimin geleceği henüz gizemini korurken, sosyal medyada "Hangi ünlü geliyor?", "Joker kim?" yorumları rekor kırıyor. Dengelerin tamamen değişebileceği bu sürpriz, reytingleri daha da yukarı taşıyacak gibi görünüyor.
Eleme Adayları Netleşti
Konseyde en çok oyu alan isim Gözde oldu. Mavi takımın performans birincisi Ramazan Sarı, haftanın dördüncü ve son eleme adayını belirleyerek Beyza'nın adını verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları sırasıyla Lina, Nisanur, Gözde ve Beyza olarak belli oldu. Kadın yarışmacılardan birinin adaya veda etmesi bekleniyor; düello heyecanı pazar akşamı yaşanacak.
Survivor 2026, TV8'de yayınlanmaya devam ederken Acun Ilıcalı'nın "yarın devam edeceğiz" sözü, yeni bölümde joker ismin kimliğinin netleşeceğini işaret ediyor. Yarışmacılar şaşkınlık içinde kalırken, izleyiciler ekran başına kilitlendi.