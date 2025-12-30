Milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücrete 2026 yılında 28 bin 75 lira oldu. Böylece asgari ücret açıklandığı anda asgari ücretin altında kaldı. TÜRK-İŞ’in son açıklaması açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas daha zamlı maaşlar cebe girmeden açıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş), Aralık 2025 "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı. Türk-İş hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 TL'ye, yoksulluk sınırı 98 bin 188 TL'ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 43,0 oldu.

Türk-İş açıklamasında şunlar belirtildi:

"Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış ve çalışanların yoksulluğu devam etmiştir. Milyonlarca işçi ve ailesinin en temel ihtiyaçları dahi karşılanamaz hale getirilmiş; çalışanlar yoksulluğa mahkûm edilmiş ve konfederasyonumuzun katılmadığı toplantıda asgari ücret açlık sınırı altında belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle 2026 yılı için açıklanan asgari ücret, açlık sınırdan 2.068,75 TL daha azdır.

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Aralık ayı sonucuna göre;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 30.143,75 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 98.188,11 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 39.123,08 TL’ye yükseldi."

“ASGARİ ÜCRET SEVİYESİ, ZORUNLU GİDERLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK”

Asgari ücret, sosyal devlet ilkesine ve Anayasa’da güvence altına alınan insanca yaşam hakkına bağlı kalınarak işçinin yaşamını sürdürebileceği bir geçim ücreti olarak ele alınmalıdır. Bu ücret seviyesi, yalnızca barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderleri bile karşılamaktan uzak kalmakta, sağlıklı ve dengeli beslenmek için gerekli asgari tutarın dahi altında kalmaktadır. Ücretli çalışanların alım gücünün azalması, temel gıda ve zorunlu harcamalara dahi erişimin giderek zorlaştırarak çalışan kesimin yaşam koşullarını her geçen gün daha da güçleştirmektedir.

MUTFAK ENFLASYONU

Türk-İş’in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Aralık 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 olarak gerçekleşti.