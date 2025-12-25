Yeniçağ - Tokat / Fatih Karaman

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz: “Asgari ücrete yapılan zam, açlık sınırının altında; bu bir zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, hükümet tarafından açıklanan asgari ücret artışına sert tepki gösterdi. Yapılan zammın, artan hayat pahalılığı ve temel ihtiyaçlardaki fahiş fiyat artışları karşısında yetersiz olduğunu vurgulayan Kurtgöz, açıklanan rakamın açlık sınırının dahi altında kaldığını söyledi.

Kurtgöz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretliye reva görülen bu artış, ne pazardaki fiyatları ne mutfaktaki yangını ne de kira yükünü karşılayacak düzeydedir. Bugün Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı açıklanan asgari ücretin çok üzerindeyken, hükümet milyonlarca emekçiyi bilinçli şekilde yoksulluğa mahkûm etmektedir.”

Asgari ücretin artık bir geçim ücreti olmaktan çıktığını ifade eden Kurtgöz, çalışanların yalnızca karnını doyurmak için değil; barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda olduğunu hatırlattı.

“Elektrik, doğalgaz, kira ve gıda fiyatları her geçen gün artarken, asgari ücrete yapılan bu göstermelik artış emekçinin alın terini yok saymaktır. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

Tokat özelinde de ekonomik şartların giderek ağırlaştığını belirten Kurtgöz, kentte yaşayan dar gelirli vatandaşların büyük bir geçim mücadelesi verdiğini vurguladı.

“Tokat’ta pazara çıkan, markete giren, faturalarını ödeyen her vatandaş bu zammın ne kadar yetersiz olduğunu açıkça görüyor. Asgari ücretli ayın ortasını dahi getiremez hale gelmiştir.”

CHP olarak emeğin ve emekçinin yanında durmaya devam edeceklerini belirten Kurtgöz, adil bir ücret politikası çağrısında bulundu:

“Asgari ücret, en azından açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmeli, enflasyon karşısında erimeyecek şekilde düzenlenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halktan yana, emekten yana mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kurtgöz, açıklamasını hükümete çağrıda bulunarak tamamladı:

“Bu ülkenin emekçileri sadaka değil, insanca yaşayabilecekleri bir ücret istiyor. İktidarın artık halkın gerçek sorunlarını görmesini ve bu yanlış politikaları derhal terk etmesini bekliyoruz.”