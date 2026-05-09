Ardahan’ın zirvelerinden şehre "açlık" inişi! Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatının temsilcileri, gece saatlerinde mahalle aralarında boy gösterdi. Damal ilçesinde bir bozayının bahçe baskını kameralara yansırken, merkezdeki tilkinin çöp mesaisi görenleri hayrete düşürdü.

KÖPEKLER HAVLADI, AYI KAÇTI

Damal ilçesinde gece karanlığını fırsat bilen dev bir bozayı, bir evin bahçesine dalarak çevreyi kolaçan etmeye başladı. Evin sadık bekçileri olan köpeklerin feryadı üzerine dışarı çıkan ev sakinleri, bahçedeki dev gölgeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, fark edildiğini anlayan ayının hızla karanlıkta gözden kaybolduğu görüldü.

KIZIL KURNAZIN KONTEYNER AKINI

Ayı korkusu yerini şaşkınlığa bıraktı; Ardahan merkezinde ise sahne bir kızıl tilkinindi. Aç kalan tilki, kentin en işlek noktalarından birine inerek çöp konteynerini hedef seçti. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışlarına aldırış etmeden konteynerin içine giren ve uzun süre yiyecek arayan tilki, 'kızıl kurnazlığını' konuşturdu. Rızkını arayan tilkinin çöp kutusundaki ziyafet çabası, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi.