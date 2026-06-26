Kaynak: Haber Merkezi

Bugün öğlen saatlerinde açlık grevindeki öğretmenler için "Keşke grev yapmadan önce bakanlığa gelselerdi. Verilmiş bir şikayet dilekçesi yok" demişti.

12 gündür açlık grevinde olan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü.

Açlık grevindeki öğretmenler, şikâyet dilekçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığına yürüyüş başlattı.

12 gündür açlık grevinde olan öğretmenler, Yusuf Tekin'in şikâyet olmadığı yönündeki sözlerine tepki göstererek dilekçelerini kanıt olarak Bakanlığa götürdüklerini duyurdu.

Öğretmenler, "Sayın Yusuf Tekin, size hiç şikayette bulunmadık öyle mi? Tek tek, bizzat sizinle yaptığımız görüşmelerdeki şikayetlerimiz bile başlı başına sayfalarca yer tutar! Yaptığımız her şikayette, ‘Kanıt bulamadık!’ diyen sizin Bakanlığınıza bağlı il ve ilçe MEM'ler değil mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Öğretmenler, yürüyüş kararlarının karşılık bulduğunu belirterek eylemlerini şu sözlerle duyurdu:

"Yürüme irademiz karşılık buldu, 12 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerle birlikte, elimizde şikayet dilekçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığına MEB'e yürüyoruz!"

BAKAN TEKİN'İN YOK DEDİĞİ DİLEKÇELER ELLERİNDE

Öğretmenler, yaptıkları açıklamada Bakanlığa yıllardır güvencesizlik sorununu anlattıklarını belirtti. Açıklamada, "Yürüyüşümüz Bakanlığın önüne ulaştı!" denildi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan başvuruların görmezden gelindiği savunuldu.

Bakanlık önünde yapılmak istenen açıklamaya polis izin vermezken Eğitim- İş Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki sendika üyeleri, MEB önünde oturma eylemi yaptı. Eğitim-İş'in eylemine, açlık grevindeki mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenleri de destek verdi.

Özbay, şunları söyledi: "Öğretmenlerin 12 gündür açlık grevinde olduğunu, 12 günlük açlığın sonucunda insanların sağlık problemleri yaşamaya başladığını da çok iyi biliyorlar. O nedenle diyorum ki bu kadar da vicdansızlar. Çocuğunu gönderdiğin özel okulda istihdamı sağlanmadığı için çalışmak zorunda bırakılan öğretmenler, 12 gündür haklarını talep ediyor. Veliler artık çocuklarını okula gönderdiğinde huzurlu değil. Bunu bu iktidar yarattı. Şu anda bizi burada oturtan kim? Bu bakanlıkların bilgisi dışında mı? Öğretmenlerin burada açıklama yapmasından rahatsız olacak ne var? Cumhuriyet'in kurumu. Sahibi değilsiniz. İktidar bu ülkede her şeyin sahibi gibi davranıp, hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Bu utançlarla siz yüzleşeceksiniz."

"EĞER SORUN BUYSA BASININ ÖNÜNDE GÖRÜŞELİM"

Bakan Tekin'in "Açlık grevine girmeden önce bakanlığa gelselerdi" sözünü hatırlatan Özbay, "Bakanlıkla iki kere görüştük. Defalarca yazılarımız var. Özel sektör öğretmenlerinin defalarca talep ettiklerini, bakanla da görüştüklerini biliyorum. En son sendikaları yemeğe çağırdı. Nerede istiyorsa, 'Edirne'deyim' desin biz Edirne'ye gideceğiz. Neredeyse eğer buysa sorun basının önünde görüşelim. Kimin doğruları söylediğini görelim" dedi.

İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Polis barikatının bir süre sonra kaldırılmasının ardından eğitimcilerin MEB önünde açıklama yapmasına izin verildi. Açıklamada konuşan Özbay, “Bu yıl yaşadıklarımız eğitimde nasıl bir çürümenin olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden biz bugün bakanla karne getirmedik. Karne bir eksikliği ya da başarıyı anlatmak için verilen değerlendirme belgesidir. Okulda öğretmenin öldüğü, öğrencinin öldüğü, çocuğun aç susuz kaldığı, eğitimin gelecek vaat etmediği, etrafımızı çeviren polislerin de çocuklarını okula gönderirken artık huzurlu olmadı bir ülkede bakan karneyi değil, buradan bir an önce gitmeyi hak ediyor. O nedenle biz 'Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa' diyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklama sonrasında eğitimde şiddetin sona ermesi talebiyle hazırlanan rapor ve imzalar Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin şikayetçi olmadığını iddia etmişti.

Tekin şu sözleri sarf etmişti:

"Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir."